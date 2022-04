Mulher grávida é morta a facadas dentro de casa pelo ex-marido no sudeste do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Nesta terça-feira (12), o corpo de Daniara Rodrigues de Couto foi velado por familiares e amigos. A vítima deixou três filhos, frutos do relacionamento com com o suspeito.

O agressor foi preso em flagrante e autuado por crime de feminicídio. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito teria assassinado a ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento.

Uma mulher foi morta a facadas dentro de casa pelo ex-marido. A vítima, de 20 anos, estava grávida de dois meses. O crime ocorreu nesta segunda-feira (11), em Marabá, sudeste paraense. (As informações são do g1 Pará — Belém).

