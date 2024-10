PC divulga relatório de atentado à candidata em Mãe do Rio | PA

A Polícia Civil divulga nesta quinta-feira, o relatório parcial da investigação de suposto atentado à candidata em Mãe do Rio. | Reprodução

Lays do Sabá sofreu um possível atentado a tiros há um mês, no município. Polícia Civil investiga o caso e apresenta relatório parcial nesta quinta-feira (03).

Acandidata à prefeitura do município de Mãe do Rio, no nordeste do Pará, Lays do Sabá (PP), sofreu um possível atentado a tiros no município, no dia 8 de setembro.

O veículo da candidata teria sido atingido por vários disparos em um posto de combustível na cidade. Ninguém se feriu. A candidata, o marido e um funcionário se refugiaram em uma loja de conveniência até a chegada da polícia.

A ação teria ocorrido logo após uma carreata com partidários. Imagens do circuito de segurança da loja mostram o momento em que dois homens se aproximam do veículo em uma moto e efetuam os disparos.

Nesta quinta-feira (3), a Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão de Homicídios (DH), apresentará o relatório parcial e a linha de investigação sobre o suposto atentado. Uma reprodução simulada do fato foi realizada pela Polícia Científica do Estado (PCE).

Na oportunidade, serão apresentadas as linhas de investigação, bem como quais análises estão sendo feitas em relação as imagens do circuito de segurança e depoimentos colhidos pela polícia. O caso aconteceu na rua Estrela, bairro central da cidade.

