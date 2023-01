PC PRENDE DUAS PESSOAS PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO, EM CASTELO DOS SONHOS

(Foto:Reprodução) – A Polícia Civil do Pará prendeu em flagrante, na última segunda-feira (16), dois homens pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. A prisão ocorreu no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira.

Após um homem ter procurado a unidade policial para registrar um boletim de ocorrência relatando que sua motocicleta havia sido furtada, os policiais iniciaram diligências para elucidar o caso.

Durante as investigações, os agentes analisaram as imagens de câmeras de segurança próximas do local do fato, conseguindo identificar e prender os dois suspeitos responsáveis pelo furto. Ambos os envolvidos confessaram o crime e disseram que a motocicleta estaria em posse de um terceiro homem, tendo sido entregue para quitar dívidas com o comércio ilegal de entorpecentes.

Diante das informações, a polícia se encaminhou ao local apontado pelos suspeitos e logrou êxito em localizar a motocicleta furtada. No local, também foram apreendidos entorpecentes, dois aparelhos celulares e certa quantia de dinheiro em espécie. Duas pessoas que estavam no local também foram autuadas flagrante pelos crimes de receptação e tráfico de entorpecentes.

Após o cumprimento dos procedimentos de praxe, os suspeitos se encontram à disposição da justiça. (Com informações Polícia Civil do Pará).

