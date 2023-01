Período de confirmação de matrícula para novos alunos na rede estadual vai até 27 de janeiro

Mais de 60 mil vagas da rede de ensino estadual foram preenchidas (Foto:Alex Ribeiro / Agência Pará).

O processo ocorre em etapas e requer a apresentação da documentação obrigatória na escola escolhida pelo aluno

O período de confirmação de matrícula para escolas do Estado iniciou na última quarta-feira (11) e prossegue até o dia 27 de janeiro.

Nesta etapa, os alunos e responsáveis devem se dirigir à escola desejada com a documentação obrigatória. Das 180 mil novas vagas oferecidas no calendário letivo de 2023, mais de 60 mil foram preenchidas, em todas as regiões do Pará. Ao todo, a rede estadual conta com estrutura para mais de 650 mil alunos.

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) garante que nas escolas, há atendimento para os alunos e familiares concluírem o procedimento. Na manhã desta terça-feira (17), a esteticista Lorena Mastins foi à Escola Estadual de Ensino Médio e Fundamental Jornalista Romulo Maiorana, localizada em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, para levar os documentos necessários para confirmar a matrícula da sua filha, que cursará o 6º ano em 2023.

“Eu estudei aqui durante um ano e gostei muito. O ensino é muito bom, com boa estrutura e excelentes professores. Também quero que a minha filha usufrua da mesma qualidade que eu tive”, enfatizou a mãe, que já garantiu a vaga da filha.

Claudiane Batista, diretora da escola Romulo Maiorana, reforça que “…os responsáveis pelos alunos devem ficar atentos à documentação necessária para efetivar a matrícula. No momento em que foi realizada a pré-matrícula, pelo 0800 ou pelo site da Seduc (https://www.seduc.pa.gov.br/), foi disponibilizada uma lista com todos os itens obrigatórios. Sem eles, não é possível garantir a vaga”.

O secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares, informa que a semana de planejamento nas escolas ocorrerá a partir de 6 de fevereiro, e as aulas iniciarão no dia 13. “A expectativa para o início deste ano letivo é enorme, pois a recuperação da aprendizagem após a pandemia de Covid-19 é urgente. Estamos concentrando todos os esforços para que nenhum estudante fique para trás”, ressaltou o titular da Seduc.

Documentação necessária:

Original e cópia da certidão de nascimento

Certidão do registro civil ou RG

CPF e comprovante de residência atual

Duas fotos 3×4 recentes

Carteira de vacinação (crianças, jovens e adultos)

Comprovante de imunização contra a Covid-19 (para alunos acima dos 12 anos)

Inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) – somente a cópia da frente (folha resumo)

Ressalva ou histórico escolar original

Cronograma

– De 16 a 20 de janeiro – período de confirmação de matrícula para novos alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental; turmas multisseriadas aos anos iniciais do ensino fundamental; 1ª a 4ª etapa da EJA (Educação de Jovens e Adultos) Fundamental; Saberes da Terra – Fundamental; Some Fundamental; Educação Infantil Indígena – Pré-Escola; Educação Indígena Ensino Fundamental I e II, e 1ª a 4ª etapa da EJA.

– De 23 a 27 de janeiro – confirmação de matrícula para novos alunos do ensino médio (1ª a 3ª série); 1ª e 2ª etapas da EJA médio; SEI; Some médio; ensino médio EJA Campo e Educação Indígena ensino médio.

A partir do dia 30 de janeiro – matrícula de novos alunos sem pré-matrícula, na própria escola, considerando o saldo de vagas remanescentes de cada espaço de aprendizagem. (Com informações do O Liberal).

