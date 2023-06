PC prende dupla envolvida na morte de tenente da Aeronáutica em Belém

Com o apoio de câmeras de segurança, a polícia conseguiu identificar a moto utilizada no latrocínio e a rota de fuga da dupla de suspeitos. (Reprodução / WhatsApp / Sem autoria)

Segundo a polícia, um dos suspeitos foi responsável por realizar a fuga e o outro por atirar contra o militar

Renato da Silva Chagas e Rafael Alves de Jesus foram presos pela Polícia Civil suspeitos de envolvimento na morte de Cláudio Alexandre Cândido, que era 2º tenente da Aeronáutica. O crime ocorreu no dia 14 de setembro de 2021, por volta das 17h, na travessa Campos Sales, bairro da Campina, em Belém. A dupla foi detida preventivamente, na última sexta-feira (23), na capital paraense.

Segundo a investigação policial, no momento do delito, outra vítima, de nome não revelado, foi abordada por dois homens em uma motocicleta armados e teve um cordão de ouro e uma pulseira roubados.

O tenente, que passava pelo local, também foi alvo de um dos integrantes da dupla que estava em posse de uma arma de fogo. Cláudio teria recuado e colocado a mão na bolsa alegando que não possuía nada. Entretanto, ele acabou sendo alvejado com um tiro na cabeça.

O militar chegou a ser socorrido ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no mesmo dia que foi baleado.

A PC coletou imagens das ruas próximas ao local do crime e conseguiu visualizar a fuga dos suspeitos e o veículo utilizado no latrocínio. De acordo com a polícia, Renato foi o piloto da moto, enquanto Rafael efetuou os tiros.

A Divisão de Homicídios (DH) e a Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) localizou os dois envolvidos no crime e realizou a prisão deles. A dupla foi conduzida à sede da DH, onde foi lavrado o cumprimento do mandado de prisão preventiva. Eles seguem à disposição da Justiça.

