Homem é preso pela 34ª vez e vira piada no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As constantes prisões e solturas de “Gordinho das Populares” viraram motivo de chacota na boca do povo. A PM já perdeu a conta de quantas vezes já prendeu o meliante. Desta vez, a população espera que o assaltante passe alguns dias atrás das grades, onde está a disposição da justiça.

Um homem, que tem uma vasta ficha criminal, identificado como José Dimas Silva de Brito, 21 anos, vulgo “Gordinho das Populares”, foi preso, pela 34ª vez, na última sexta feira (24), véspera de Natal em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. (A informação é de aprovinciadopara)

You May Also Like