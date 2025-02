O peixe “diabo negro” vive no fundo do mar entre 200 e 2.000 m de profundidade – (crédito: Reprodução/Instagram/@condrik_tenerife)

Peixe foi avistado a cerca de dois quilômetros da costa de Tenerife, na Espanha, por pesquisadores da ONG Condrik Tenerife.

Imagens inéditas divulgadas pela ONG espanhola Condrik Tenerife, mostra um peixe “diabo negro” (Melanocetus johnsonii) a cerca dois quilômetros da costa de Tenerife, na Espanha, à luz do dia. De acordo com a ONG, esta é a primeira vez que essa espécie é registrada viva à luz do dia e na superfície.

Até o momento, os registros deste peixe abissal haviam sido limitados a larvas, exemplares adultos mortos ou imagens capturadas com submarinos. A ONG ainda diz que “a razão de sua presença em águas tão rasas é incerta. Pode ser devido a uma doença, uma corrente de ar ascendente, fuga de um predador, etc”.

O vídeo, publicado nesta semana nas redes sociais da Condrik Tenerife, foi registrado em 26 de janeiro pelo fotógrafo de fauna marinha David Jara juntamente com os biólogos marinhos Laia Valor, Marc Martín e Antonio Sabuco. À época eles retornavam ao porto depois de uma jornada de pesquisas sobre tubarões.

Ao jornal espanhol El Mundo, Laia relatou como avistaram a criatura marítima. “Vimos algo estranho na água, parecia um objeto negro. Quando nos aproximamos, percebemos que era o diabo negro”, conta a bióloga.

O peixe “diabo negro” vive no fundo do mar entre 200 e 2.000 m de profundidade. Segundo a ONG, a espécie habita mares tropicais e subtropicais de todo o mundo, tendo sido avistada pela primeira vez nas costas da Madeira.

Veja o vídeo

Peixe "diabo negro" é visto pela primeira vez na superfície à luz do dia Leia mais https://t.co/H7tH4NRd0Z pic.twitter.com/CRzvFdDG9S — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 9, 2025

Fonte: Correio Brasiliense e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/02/2025/13:38:43

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...