Pela primeira vez, uma mulher toma posse como cacique do povo Xikrin do Cateté

Pela primeira vez, uma mulher tomou posse como cacique do povo Xikrin do Cateté. A cerimônia, ocorrida no sábado (20), em Parauapebas, teve a participação de representantes de 11 aldeias Xikrin, além de outras 43 aldeias Kayapó e de autoridades do município.

Os Xikrin vivem em terra indígena localizada nos municípios Água Azul do Norte, Marabá, Parauapebas, sudeste do estado. A nação Xikrin reúne uma população de cerca de dois mil indígenas.

Kôkôti Xikrin, de 28 anos, foi escolhida pelo pai e aprovada pela comunidade por sempre ter demonstrado interesse pelas questões do seu povo. Ela é casada, mãe de três filhos e vem de uma longa linhagem de caciques. “Agora, mesmo que as índias da nossa tribo não falem português, elas têm voz e têm força”, comemora a cacique.

