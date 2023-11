Ex-prefeito Juscelino Alves se filia ao Podemos para disputar eleições em Novo Progresso

Ex-prefeito se filiou em Brasília, no Gabinete do Senador Zequinha Marinho, com a presença do vereador Chico Souza que é o presidente do partido em Novo Progresso. – (foto>Reprodução)

O ex-prefeito Juscelino Alves Rodrigues assinou ficha de filiação ao Podemos e anunciou que agora tem partido para disputar as eleições para prefeito de Novo Progresso em 2024. “Encontrei meu partido, agora eu tenho meu veículo, depois de dizerem tanto que eu não tinha sequer um partido para disputar, dispara o ex-prefeito, que comemora o resultado de pesquisas encomendadas por partidos que, de acordo com ele mesmo, o colocam em 2º lugar na disputa pela prefeitura de Novo Progresso.

Chico Souza, que assumirá como presidente do Podemos progresssense, anuncia que agora vai cuidar da organização do partido. A missão é montar o diretório e organizar uma forte chapa de candidatos a vereador, nossa missão, disse o edil para o Jornal Folha do Progresso.

Assista ao vídeo da filiação (abaixo)

