POLÍCIA CIVIL CUMPRE MANDADO DE PRISÃO POR SENTENÇA CONDENATÓRIA, EM RURÓPOLIS

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após o cumprimento dos procedimentos cabíveis, o acusado foi encaminhado ao Centro de Recuperação Regional de Itaituba onde se encontra à disposição da justiça. (Com informações Polícia Civil do Pará).

You May Also Like