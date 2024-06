PF apreende 30 mil toneladas de minério ilegal em porto clandestino no Pará

Manganês sem documentação é apreendido em Barcarena, no Pará. — Foto: Divulgação/PF

É a segunda apreensão de manganês ilegal na cidade de Barcarena, esta semana.

Dois dias após a Polícia Federal apreender 23 mil toneladas de manganês extraído ilegalmente do Pará, uma nova grande quantidade de minério foi apreendida. Desta vez, em Barcarena, na região nordeste do Estado, onde cerca de 30 mil toneladas de manganês sem documentação foram encontradas em porto clandestino.

A apreensão pela Polícia Federal aconteceu na última sexta-feira (7). Agentes do Grupo de Policiamento Marítimo (Gepom/PF) e do Ibama encontraram montanhas do minério em um sítio, onde funciona um porto clandestino.

A Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente foi acionada e dará andamento nas investigações. Um inquérito foi aberto para apurar onde foi feita a extração do minério e para onde ele seria transportado.

O manganês vai permanecer no terreno onde foi encontrado, sob responsabilidade do dono do terreno, até que a Justiça defina qual será o destino.

Até o momento, a Polícia Federal não sabe se este caso tem relação com o registrado na última quarta-feira (5), quando 23 mil toneladas de minérios foram apreendidas em um porto na cidade de São Luís (MA).

A carga, que estava avaliada em R$ 30 milhões, iria ser transportada para a China. O minério foi extraído ilegalmente do município de Marabá, sudeste paraense. O envio para a capital maranhense foi feito por meio de ferrovia.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/06/2024/08:07:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...