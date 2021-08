PF apreende R$1 mil em cédulas falsas no sul do Pará

PF apreende dinheiro falso no sul do Pará. — Foto: Reprodução / PF-PA

Caso foi comunicado pelos Correios. Destinatário das cédulas confessou o delito, segundo a PF.

A Polícia Federal prendeu em flagrante um homem que estava com R$1 mil em cédulas falsas em Santana do Araguaia, no sul do Pará.

A apreensão das notas foi na segunda-feira (16). O caso foi comunicado à PF pelo setor de inteligência dos Correios, alertando sobre uma correspondência com conteúdo suspeito.

Segundo a PF, os policiais conseguiram identificar e qualificar o destinatário da encomenda, que continha cinco cédulas de R$100 e dez cédulas de R$50.

Ao ser abordado, o suspeito confessou o crime e as notas foram enviadas para o setor de perícias da PF. Caso confirmado crime, o homem pode responder pelo crime de moeda falsa, previsto no Art. 289, par. 1o do Código Penal Brasileiro e poderá ser condenado a penas que variam de 03 a 12 anos de reclusão e multa.

