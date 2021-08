Idoso de 87 anos suspeito de estupro em Santarém é apresentado na Seccional de Polícia Civil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Ontem a Polícia Militar apresentou esse idoso de 87 anos sob a acusação de estupro. Segundo o próprio relato da vítima, ela estava com dores nas costas, e procurou os serviços do idoso. Ela foi lá a primeira vez na semana passada, e ontem, quando ela esteve lá novamente ele mandou que ela tirasse toda a roupa. Ele fez a massagem, mas também praticou atos libidinosos com a vítima. Ela comunicou a família, que acionou a polícia e nós avaliamos o caso e enquadramos como estupro”, contou o delegado plantonista Herbert Farias Jr.

O caso teria ocorrido após a adolescente ter buscado os serviços do idoso Manoel dos Santos, que trabalha com massagens e diz que também é benzedor.

Um idoso de 87 anos, que mora no bairro Maicá, em Santarém, oeste do Pará, foi conduzido por uma guarnição da Polícia Militar na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, por suspeita de estuprar um adolescente de 16 anos, na noite de segunda-feira (16).

You May Also Like