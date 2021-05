Subprocuradora-Geral da República aceita pedido da PF e Helder pode ser indiciado por compra de respiradores

(Foto:Crédito: Marco Santos / Agência Pará) – A Subprocuradora-Geral da República, Lindôra Araújo, deu sinal verde para que a Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) prossigam com as investigações que podem culminar com o indiciamento do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), pela compra de respiradores que jamais funcionaram em plena pandemia de Covid-19.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 14, pelo blog do jornalista Olavo Dutra e a reportagem do Portal Roma News teve acesso à decisão.

Confira na íntegra.

O dossiê foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) com o pedido de indiciamento do governador, secretários e assessores, além de apontar inúmeras irregularidades pela conta da compra de 400 respiradores inadequados para o tratamento de paciantes com covid-19.

Lindôra Araújo se manifestou dizendo que o Ministério Público Federal (MPF) não precisa de autorização do STJ, o que significa que Helder poderá ser indiciado conforme o prosseguimento das investigações. A subprocuradora também autorizou que o governador seja submetido à sabatina do MPF, em Brasília, sem acesso aos documentos investigados.

Na pandemia, o estado do Pará teve cinco batidas da PF, que diz ter mapeado fraudes na casa dos R$ 650 milhões. Em fevereiro, a Polícia Federal pediu o indiciamento de Helder por desvios de recursos na pandemia. O caso tramita em sigilo no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Como se tratava de uma compra emergencial, os equipamentos foram adquiridos sem licitação. Por causa dessa irregularidade, a PF deflagrou a Operação Bellum em junho do ano passado, cumprindo 23 mandados de busca e apreensão, inclusive no gabinete e na mansão de Helder. Dentro da mesma operação, o governador e outros sete investigados tiveram 25,2 milhões de reais bloqueados pela Justiça. Na época, Helder se disse “enganado” e se sentia “tranquilo” porque teria recuperado os valores desviados.

Fonte Roma News

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...