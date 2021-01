VEREADOR REVOLTADO POR NÃO SER REELEITO RETIROU A PORTA DO SEU GABINETE E LEVOU PRA CASA

(Foto:Reprodução) – Esse fato no mínimo inusitado aconteceu em Itaituba Oeste do estado Pará, ou melhor na Câmara Municipal no gabinete do ex-vereador Diego Mota que foi candidato a reeleição e não foi eleito e antes de entregar o gabinete o qual ocupava, mandou retirar a porta do mesmo alegando que foi comprado com seu recurso próprio e como o ex-presidente da câmara não reembolsou o valor gasto na porta de vidro o ex-vereador retirou a porta e levou para sua casa, e o gabinete ficou sem porta.

Já pensou se essa moda pega, a secretaria do poder legislativo deveria tomar uma atitude, pois o prédio poder legislativo é impessoal e o que está nele é patrimônio púbico e se o vereador colocou essa tal por ele retirou a outra de madeira e onde ele a colocou?

Na verdade não deveria nem ter colocado já imaginaram os outros ex-vereadores, ou até os ex-prefeitos e ex-deputados levando as portas dos gabinetes.

Fonte: Blog Pinga Fogo Tabloide

