Invasor é morto enquanto tentava entrar pelo telhado de casa no Pará

Casa era de sogro de policial, que disparou para evitar a invasão

Um homem, identificado como Ricardo Lourenço Rodrigues, de 43 anos, foi morto na madrugada desta quarta-feira (1º) ao, supostamente, ter tentado invadir uma casa no bairro do Telégrafo, em Belém. Segundo relatos de policiais militares que atenderam a ocorrência, um policial que estava visitando o sogro interveio na ação e baleou o suspeito, que morreu no local.

Segundo o 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o caso foi por volta das 5h30, em uma casa na rodovia Arthur Bernades, perto da travessa Coronel Luís Bentes e quase em frente à Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc).

Os policiais militares ficaram sabendo que o homem teria sido visto tentando entrar pelo telhado da casa do sogro do policial, que disparou para neutralizar a invasão. Segundo a guarnição da PM que atuou no chamado, o atirador disse que veio passar o final de ano na casa dos familiares, pois atua como policial no interior do Estado.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi acionado por volta de 6h30 para remover o corpo. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil também foi ao local e investiga o caso para saber o que aconteceu. O caso foi registrado na Central de Flagrantes da Seccional da São Brás.

1.01.20

