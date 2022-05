Sete pessoas morrem e 15 ficam feridas em acidente com ônibus da saúde no Paraná

(Foto:Reprodução) – Um acidente com um ônibus deixou pelo menos sete pessoas mortas e outras 15 feridas, em Marechal Cândido Rondon, na região oeste do Paraná. Segundo o Consamu, o acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (2/5), na BR 467.

O ônibus é da Prefeitura de Pato Bragado, cidade do oeste do Paraná, e transportava passageiros para tratamento médico até Cascavel. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o sexo e idade das vítimas que morreram.

O Consamu chegou a informar que o ônibus transportava crianças e que oito pessoas tinham morrido. Apesar disso, a Prefeitura de Pato Bragado corrigiu a informação e afirmou que os passageiros são adultos. Mais tarde, o número de mortos foi atualizado para sete.

O acidente aconteceu próximo ao distrito de Iguiporã, no interior de Marechal Cândido Rondon. O ônibus saiu da pista e parou em uma região de mata.

A ocorrência mobilizou equipes do Samu, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Rodoviária e frota municipal.

O local é de difícil comunicação. As vítimas estão sendo transportadas a hospitais da região. (As informações são do G1 PR).

Jornal Folha do Progresso em 02/05/2022/

