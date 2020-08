PF prende uma pessoa com ouro em fazenda “sem documento” em Moraes Almeida

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As investigações apontam que o grupo criminoso que pode ter ramificações em outras regiões é formado por um núcleo de membros de uma mesma família com histórico na extração ilegal de ouro e atua na terra Indígena consociada com alguns indígenas pró-garimpo. Por G1 Santarém — PA 06/08/2020 19h54

A operação “Bezerro de Ouro” é resultado de mais de um ano de investigações e tem o objetivo de desarticular um grupo criminoso que atua na extração ilícita de ouro no interior da Terra Indígena Munduruku, no município de Jacareacanga.

Uma pessoa foi presa em flagrante pela Polícia Federal por posse de ouro sem a documentação legal e posse de 4 armas ilegais. A prisão foi realizada dentro da operação “Bezerro de Ouro” deflagrada nesta quarta-feira (6) no município de Novo Progresso e distrito Morais de Almeida, em Itaituba, sudoeste do Pará.

