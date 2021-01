Três bandidos são flagrados furtando loja em Mato Grosso e mortos pela Rotam

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Conforme Só Notícias já informou, no dia 24 do mês passado, quatro homens e uma mulher foram mortos, na comunidade São Vicente, zona rural de Colíder (160 quilômetros de Sinop) durante troca de tiros. Os policiais apreenderam várias ferramentas que teriam sido roubadas de uma loja agropecuária, armas de diversos calibres, coletes balísticos, rádios comunicadores, drogas, ouro e munições.

Os produtos estavam em um Renault Clio branco, parado ao lado da empresa. Policiais entraram na loja e encontraram os três suspeitos. Eles estavam armados e apontaram em direção dos policiais, que tentaram fazer com que se entregassem, mas as ordens não foram obedecidas. Em seguida eles atiraram contra os suspeitos para ‘evitar uma injusta agressão’.

Um dos bandidos conseguiu fugir. Os policiais faziam rondas quando foram informados do crime. Quando chegavam no local, um dos suspeitos que estava do lado de fora, viu a viatura e conseguiu fugir. Os policiais informaram que ele segurava uma arma.

