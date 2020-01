Piloto morre afogado após queda de paramotor em lago em MT;

Idacir Rogério morreu no Lago Municipal — Foto: Eudimar Ferreira/Reprodução

Idacir Rogério Mesnerovicz, de 37 anos, tentou fazer uma manobra no lago, estilo rasante, mas se desequilibrou e caiu. Testemunhas tentaram ajudar, mas a vítima teria ficado presa no aparelho.

Um piloto de 37 anos morreu após a queda de um paramotor no Lago Municipal de Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá, no fim da tarde desse domingo (5). Segundo testemunhas, Idacir Rogério Mesnerovicz tentou fazer uma manobra no lago, estilo rasante, mas se desequilibrou e caiu.

Um homem que passava pelo local afirmou que tentou ajudá-lo a sair da água, mas Idacir teria ficado preso no cinto de segurança e o peso do paramotor o levou para o fundo do lago.

Idacir teria tentado fazer uma manobra no lago, se desequilibrou e caiu

Testemunhas gravaram um vídeo que mostra o momento que o piloto tentou fazer a manobra e caiu.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para tentar fazer o resgate, mas Idacir já estava morto.

O corpo dele foi retirado do lago e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Segundo a família, não há previsão de liberação do corpo.

Uma cerimônia rápida deve ser realizada na cidade e depois o corpo da vítima será encaminhado ao Rio Grande do Sul, onde deve acontecer o velório na presença de amigos e familiares.

De acordo com amigos da vítima, Idacir era um piloto de paramotor com mais de 10 anos de experiência, entretanto, trabalhava de eletricista na cidade e pilotava o aparelho nas horas vagas.

Idacir deixa a mulher de dois filhos, sendo um menino de 2 anos e uma menina de 8 anos.

Por Walter Quevedo, TV Centro América

06/01/2020 09h03

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...