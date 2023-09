Piloto que sobreviveu a queda de avião na Amazônia morre após 2º acidente aéreo

Piloto paranaense morre após 2ª queda de avião (Foto:Reprodução/Facebook).

Otávio Augusto Munhoz da Silva morreu após 2ª queda de avião. Em 2022, o piloto sofreu um acidente aéreo e ficou perdido por 13 dias na floresta amazônica.

O piloto paranaense Otávio Augusto Munhoz da Silva, de 38 anos, que ficou 13 dias desaparecido na floresta amazônica após uma queda de avião, em setembro de 2022, morreu após uma segunda aeronave que pilotava cair em no município de Mucajaí, Sul de Roraima. Otávio trabalhava como piloto particular e realizava táxi aéreo na cidade de Boa Vista.

Segundo a irmã da vítima, o acidente ocorreu no dia 28 de agosto, em uma região de mata, na vila Samaúma, conhecida por ser uma região de garimpo ilegal. Ela registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil em 1º de setembro, onde relatava que ele estava desaparecido.

O corpo foi removido ao Instituto de Medicina Legal (IML) e liberado aos familiares no dia 02/09 para o translado a Londrina, no Paraná, onde foi sepultado. A PC investiga o que causou o acidente.

Primeiro acidente

O primeiro acidente aéreo envolvendo Otávio ocorreu em setembro de 2022, onde a aeronave que ele pilotava caiu em uma região de mata fechada, também em Roraima.

Na época, a mãe dele chegou a dizer em entrevistas que estava “aliviada” por ter encontrado o filho com vida.

Fonte: O Liberal/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/09/2023/16:05:11

