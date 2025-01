Pleno escolhe desembargador como membro substituto do TRE do Pará

Desa. Nazaré Gouveia, na presidência da sessão plenária do TJPA, na manhã desta quarta, 15 – (Foto>Reprodução)

Houve também aprovação de processos de remoção e promoção de juízes (as) na 2ª entrância

Durante a 2ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada nesta quarta-feira, 15, os(as) magistrados(as) presentes escolheram o desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães como membro substituto para atuação junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), da classe Desembargador, em razão do término do biênio do desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior em 20 de janeiro deste ano. A presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, esteve à frente da sessão.

Remoção e promoção

Na sessão, os(as) integrantes do Tribunal Pleno também realizaram a aprovação de processos de remoção e promoção de juízes(as) na 2ª entrância do Poder Judiciário do Pará. Pelo critério de merecimento, foram promovidos(as) os(as) magistrados(as) David Jacob Bastos à Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso e Ana Beatriz Gonçalves de Carvalho à 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal.

Já pelo critério de antiguidade, foram removidos(as) os(as) juízes(as) Jessinei Gonçalves de Souza à 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, Antônio Fernando de Carvalho Vilar à Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, Caroline Bartolomeu Silva à Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, Márcio Campos Barroso Rebello à Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, Francisco Daniel Brandão Alcântara à 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal; José Antônio Ribeiro de Pontes Júnior à 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, Rafaela de Jesus Mendes Morais à Vara Agrária da Comarca de Castanhal, Vinícius de Amorim Pedrassoli à Vara Única da Comarca de Marapanim e Danilo Brito Marques à Vara Cível da Comarca de Novo Progresso.

Fonte:Ascom TJPA/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/01/2025/04:03:18

