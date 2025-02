PM prende homem e recupera objetos furtados em Marabá

(Foto: Redes Sociais) – A ação ocorreu na Folha 07, no Núcleo Nova Marabá, após informações repassadas pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop).

MARABÁ, SUDESTE DO PARÁ – Na manhã desta sexta-feira (7), às 11h20, uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de Elisson Silva Sousa, acusado de receptação de objetos furtados. A ação ocorreu na Folha 07, no Núcleo Nova Marabá, após informações repassadas pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop).

A equipe policial recebeu um alerta da viatura de São Félix sobre um furto ocorrido na região, onde diversas ferramentas foram subtraídas. O suspeito teria deixado São Félix em direção a Nova Marabá utilizando um veículo de aplicativo identificado como Losango. Imediatamente, a guarnição se deslocou até a cabeceira da Ponte do Rio Tocantins e localizou o carro.

A abordagem foi realizada em frente ao Posto Fama, onde estavam o motorista e quatro passageiros. Durante a revista no bagageiro do veículo, os policiais encontraram os materiais furtados. Questionado sobre a origem dos itens, o motorista informou que pertenciam a um dos passageiros, identificado como Elisson. Este alegou ter recebido os objetos de um homem desconhecido com a intenção de revendê-los em um ferro-velho.

Diante das evidências, os policiais conduziram Elisson à Unidade Integrada de Segurança Pública (UISP/Núcleo São Félix) para os procedimentos legais. Para garantir a segurança da equipe e do detido, foi necessário o uso de algemas. Durante a operação, foram apreendidos diversos materiais provenientes do furto, incluindo um carro de mão, uma serra mármore, uma lixadeira, uma parafusadeira, uma caixa de ferramentas, um torno de bancada e três extensões de fio com bitolas diferentes. Esses itens foram encontrados no bagageiro do veículo durante a abordagem policial.

Fonte: Ingrid Sales – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/02/2025/09:09:58

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...