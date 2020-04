PM prende suspeito por tráfico e procura por comparsa em Santarém

Balança e drogas apreendidas na casa de Renan, que confessou ser dono de todo o material (Foto:Divulgação)

“Mateus” conseguiu escapar, mas ainda está sendo procurado. Renan foi preso e assumiu ser dono das drogas

Renan Nunes Barros foi preso por tráfico, em Santarém. A Polícia Militar chegou até ele na noite desta quarta-feira (22), após denúncias anônimas, do bairro Santarenzinho. Pelas informações obtidas, os policiais descobriram que ele e um comparsa, identificado apenas como “Mateus”, seriam fornecedores de pontos de venda de drogas na área. Após alguns dias monitorando a dupla, esperaram o momento oportuno e fizeram o flagrante.

Na noite desta quarta, os policiais ficaram à espera da dupla. Eles saíram, de moto, de uma casa. Os policiais deram ordem de parada, mas eles ignoraram e uma perseguição começou. Em uma esquina, abandonaram o veículo e tentaram seguir a pé, para despistar os policiais por vielas. Renan foi alcançado. Mateus conseguiu pular muros de residências e se afastar. Por enquanto segue procurado.

Após a captura de Renan, os policiais foram com ele até a casa de onde ele e Mateus saíram. No imóvel, os policiais confirmaram as denúncias e encontraram mais de 1,5 quilo de cocaína em pedra (ainda sem processamento), mais 300 gramas de cocaína processada e uma balança de precisão. Renan confessou ser dono material. Tudo foi apreendido e levado para a Delegacia de Santarém, para ser encaminhado à perícia e depois destruição.

O rapaz preso será autuado por tráfico de drogas. Será ouvido, enquanto os policiais seguem à procura de Mateus. A captura dele, junto com o depoimento de Renan, podem ajudar a encontrar outros elos do tráfico em Santarém. Quaisquer informações relacionadas a crimes podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). Não é preciso se identificar. A ligação é segura, gratuita e pode ser feita de qualquer aparelho. Se houver necessidade de uma ação policial mais urgente, o melhor é ligar para o 190.

Por:Victor Furtado

