Polícia acha vestígios em fazenda e segue buscas por mãe e filho que mataram 2 em Peixoto de Azevedo-MT

(fotos: divulgação)- A Polícia Militar em diligências para prender os envolvidos no duplo homicídio de Rui Luiz Bogo, de 69 anos e Pilson Pereira da Silva, 81 anos, e uma tentativa, no bairro Alvorada, ontem à tarde, em Peixoto de Azevedo, realizou buscas na fazenda da mãe e filho suspeitos dos assassinatos, localizada em Guarantã do Norte. Uma terceira pessoa teria auxiliado no crime.

Só Notícias apurou, com uma fonte da Polícia Militar, que, durante varreduras na fazenda, na estrada Divisa Norte, nenhum suspeito foi localizado, entretanto, policiais encontraram vestígios que possivelmente estiveram no local horas antes da chegada da equipe, sendo localizada uma maleta para arma, botina, garrafas de bebidas alcoólicas e um óculos.

Também houve buscas em fazendas vizinhas. Juntamente com a Polícia Civil, as forças de segurança seguem procurando os suspeitos. Uma pista que surgiu é que eles estariam seguindo sentido Pará, inclusive foram flagrados através de câmeras em uma conveniência comprando bebidas e água.

Conforme Só Notícias já informou, o trio invadiu uma residência no momento em que era realizada uma confraternização e realizou disparos e atingiu três vítimas. Rui Luiz e Pilson Pereira morreram no local. Um padre acabou baleado no braço e foi encaminhado ao hospital. A polícia teve acesso às imagens das câmeras da casa que mostram a mulher com revólver e o filho armado com espingarda.

A polícia está investigando a motivação das execuções. Uma fonte acrescentou que nada foi levado da residência. Após o crime, eles fugiram em uma Ford Ranger, branca. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local para as análises e o corpos encaminhados ao Instituto Médico Legal.

Rui Luiz Bogo e Pilson Pereira da Silva são velados no pavilhão da Igreja Católica em Peixoto.

Delegada aponta dívida de imóvel como motivação de crime em Peixoto; ‘alvo’ não foi baleado

A delegada de Polícia Civil, Anna Paula Marien, apontou a linha de investigação preliminar de um ataque a tiros numa residência no bairro Alvorada, ontem à tarde, em Peixoto de Azevedo. Durante a ação, uma mulher com seu filho e seu convivente, mataram Rui Luiz Bogo, de 69 anos, Pilson Pereira da Silva, 81 anos, e atingiram um padre, que foi baleado no braço. Conforme a delegada, o alvo principal do trio não foi atingido pelos disparos e o crime ocorreu em decorrência de um desacordo envolvendo uma dívida de aluguel da suspeita.

A Polícia Civil informou que são procurados Inês Gemilaki, seu filho Bruno Gemilako Dal Por e Marcio Ferreira Gonçalves.

“O alvo da ação criminosa não foi alvejado, ele se lesionou apenas com alguns estilhaços de vidro que ficaram no local. A ação foi de grande violência, cometidos pelos três suspeitos, uma mulher, seu filho e seu convivente”. “A princípio, nossa linha de investigação é no sentido de que havia um desacordo há um imóvel que culminou nessa ação criminosa. A suspeita locava aquela imóvel do proprietário e ao sair da residência deixou algumas dívidas que gerou uma ação judicial, a partir dai várias discussões e desentendimento entre eles que acabou resultando nesse crime bárbaro que aconteceu”, acrescentou a delegada Anna.

A delegada reforçou que as buscas seguem em todo o Estado. “Em ato contínuo os suspeitos deixaram o local evadiram-se da cidade, todas as diligências para suas localizações estão sendo empreendidas pelas forças de segurança do município e o Estado todo estão com afinco procurando localizar os suspeitos”, explicou.

Segundo Anna Paula, os suspeitos estiveram na delegacia horas antes registrando um boletim contra o proprietário da casa. “Ontem mesmo o suspeito e suspeita estiveram aqui na unidade policial registrando o boletim de ocorrência em desfavor do proprietário da casa, no entanto, poucas horas depois eles mesmos praticaram esse ato criminoso. A Polícia Civil está empenhada nessa caso, efetuando diligências e reunindo todos os elementos necessários para prisão e condenação dos suspeitos”, concluiu a delegada.

Conforme Só Notícias já informou, a Polícia Militar realizou diligências na fazenda de mãe e filho suspeitos do crime e encontraram vestígios que estiveram no local horas antes do crime.

O velório de Rui Luiz e Pilson Pereira está ocorrendo no pavilhão da igreja católica em Peixoto de Azevedo. O sepultamento está previsto para ocorrer esta tarde por volta das 15 horas.

Entenda o caso

Peixoto de Azevedo: Mãe e filho entram atirando em residência de garimpeiro e provocam chacina.

Leia mais: https://t.co/68r3T9APYN pic.twitter.com/bfXzjFeVV4 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 21, 2024

Ines e Bruno foram flagrados por uma câmera de segurança invadindo uma casa e efetuando vários tiros. Pelo menos 10 pessoas estavam reunidas no local invadido.

Além dos dois mortos, um padre que estava na residência também ficou ferido.

Ainda segundo a polícia, a suspeita é de que a motivação do crime seja um desacordo comercial. A Polícia Civil investiga o crime.

Fonte: Só Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/04/2024/11:37:31

