Ivo Alves – Primeiro delegado e pioneiro de Novo Progresso morre aos 79 anos;VEJA LEGADO

Morre de causas natural Everaldo Alves de Oliveira conhecido como “Ivo Delegado”, 78 anos, o primeiro delegado nomeado pela prefeitura de Itaituba, ainda quando Novo Progresso erra distrito nos anos 80/90.

Nascido em 18 de setembro de 1945, foi um dos pioneiros desta cidade, vindo para Novo Progresso em 1979, onde foi delegado entre as décadas de 1980 e 1990, Everaldo deixa 11 filhos, 28 netos, 19 bisnetos e 4 tataranetos.

Homenagem à Memória de Ivo Delegado: Um Legado de Justiça e Amor

Em memória de Everaldo Alves de Oliveira, mais conhecido como Ivo Delegado, que nasceu em 1945, e cuja vida se entrelaçou com os tecidos da justiça e da terra. Como Delegado e agricultor, sua jornada foi marcada pela dedicação incansável à comunidade e ao solo que tanto amava.

Ivo era mais que um homem de distintas responsabilidades; ele era um pilar de sabedoria e integridade em Novo Progresso-PA, onde suas raízes fincaram profundas. Com um coração generoso, ele dedicou seu tempo e esforço para proteger e servir, deixando uma marca indelével na história da região e nos corações daqueles que o conheceram.

Entre as muitas dádivas que a vida lhe concedeu, Ivo foi abençoado com uma família vasta e amorosa. Com dez filhos, ele deixou um legado de amor, cuidado e valores arraigados, que continuará a florescer nas gerações futuras.

Além de seus deveres, Ivo encontrava consolo e alegria na música. Cada melodia era uma trilha sonora para os momentos de sua vida, uma expressão de sua alma vibrante e apaixonada.

Na noite desta quinta-feira, uma estrela se apagou no céu, mas sua luz brilhará eternamente nos corações daqueles que o amaram. Aos familiares e amigos que compartilharam sua jornada, enviamos nossos mais sinceros sentimentos. Que as memórias de Ivo tragam conforto nos dias de saudade, e que seu legado de bondade e dedicação inspire a todos nós a vivermos com a mesma integridade e paixão que ele demonstrou em vida.

Descanse em paz, Everaldo Alves de Oliveira, mais conhecido como Ivo Delegado. Sua presença será eternamente lembrada e sua ausência profundamente sentida. (Texto retirado do Jornal o Jamanxim)

Velório aconteceu na quinta-feira, 18 de abril de 2024, na residência da família na rua Balbina Alves, Bairro Canaã, s/n. Missa de corpo presente foi realizada na Capela Santa Luzia em seguida o corpo foi sepultado no cemitério municipal de Novo Progresso-PA.

Prefeitura Municipal e Câmara municipal de novo progresso publicaram nota de pesar

