Polícia apreende drogas e dois homens são detidos em Altamira, no Pará

Durante a revista os agentes encontraram um revólver calibre 38, seis munições intactas, quatro pinos com cocaína e R$ 27.

Dois homens foram detidos durante uma ação da Polícia Militar no município de Altamira, sudoeste do Pará. De acordo com informações divulgadas pela PM nesta segunda-feira (5), a dupla detida estava com drogas e armas sem documentação.

Segundo a PM, um grupo de militares realizavam rondas no distrito de Castelo dos Sonhos, quando abordaram um veículo com dois ocupantes. Durante a revista os agentes encontraram um revólver calibre 38, seis munições intactas, quatro pinos com cocaína e R$ 27.

Ambos foram apresentados na delegacia do município. No local foi constatado que um dos suspeitos responde em liberdade pelo crime de homicídio ocorrido no município de Itaituba.

