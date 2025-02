Criminosos invadem casa e fazem família refém em Canaã dos Carajás, no PA

(Foto: Reprodução) – Assalto com refém: família passa por momentos de desespero em Canaã dos Carajás

Ação foi registrada por câmeras de segurança da propriedade.

Dois criminosos foram presos após assaltarem e fazerem ferém uma família dentro de uma casa nesta última quinta-feira (30), em Canaã dos Carajás, sudeste do estado. A ação foi registrada por câmeras de segurança da propriedade – confira acima.

A esposa do empresário havia acabado de chegar na residência e ao tentar fechar o portão, um dos criminosos se aproximou e anunciou o assalto. Após render a vítima, outro homem também entrou na casa.

Os assaltantes roubaram diversos pertences, entre eles, caixa de som, garrafas de whisky e aparelhos celulares e o carro da família.

A família acionou a polícia, que conseguiu interceptar o veículo apenas no município de Xinguara. Os suspeitos foram identificados como Aguinel Lima da Cruz e Raimundo Gabriel de Oliveira Agostinho.

Os dois foram conduzidos para delegacia de Canaã dos Carajás e confessaram participação no crime. Durante o depoimento, eles informaram a participação de um terceiro homem no crime.

Qualquer informação que ajude a polícia a localizar outros suspeitos de envolvimento neste crime, pode ser repassada pelo 181 ou 190. O sigilo é garantido.

Fonte: g1 Pará e TV Liberal — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/02/2025/10:35:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...