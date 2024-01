Polícia Científica do Pará abre seleção para 82 vagas

Polícia Científica do Pará, antigo CPC “Renato Chaves”, anunciou o processo seletivo.

A Polícia Científica do Pará publicou dois editais de processos seletivos simplificados para os níveis fundamental, médio e superior. As inscrições serão abertas no dia 29 de janeiro e encerram no dia seguinte. São 82 vagas ofertadas no total.

Num deles, as vagas são para os seguintes cargos: auxiliar operacional, motorista e assistente administrativo. São sete vagas ofertadas.

Já outro PSS, para candidatos de níveis médio e superior, e inclui os cargos de auxiliar técnico de perícias, médico e arquivologista. Neste, são ofertadas 75 vagas.

Para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br. Os salários podem chegar a R$ 2.492,73, acrescidos de vantagens legais.

A lotação ocorrerá nas cidades de Altamira, Abaetetuba, Belém, Bragança, Castanhal, Marabá, Tucuruí, Parauapebas, Paragominas, Santarém e Itaituba.

O Processo Seletivo Simplificado – PSS compreenderá as seguintes fases:

Primeira Fase: Inscrição, de caráter habilitatório e eliminatório;

Segunda Fase: Análise Documental e Curricular, de caráter eliminatório e classificatório;

Terceira Fase: Entrevista pessoal, de caráter eliminatório e classificatório.

O candidato não poderá possuir vínculo funcional com a Administração Pública, à exceção das hipóteses de acumulação de cargos, empregos e funções, na forma da Constituição Federal, observada a compatibilidade de horários; ter tido outro vínculo temporário com a Administração Pública Estadual no período inferior a 06 (seis) meses da data da nova contratação e não ser cônjuge, companheiro, ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral, até o terceiro grau de nenhum dos membros da Comissão organizadora do Processo Seletivo Simplificado.

