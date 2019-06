Polícia Civil incinera quase 50kg de maconha e cocaína, em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As drogas incineradas são resultado de apreensões em municípios do Baixo Amazonas.

Foram incineradas na manhã desta sexta-feira (28) em uma serraria na grande área da Nova República, em Santarém, no oeste do Pará, 46kg de entorpecentes. Segundo a Polícia, no total, eram 45kg de maconha e o restante, cocaína.

