Foto: Reprodução | Manifestantes fizeram protesto em frente a delegacia, onde o suspeito foi apresentado na noite de domingo, 18 de agosto de 2024.

Um homem foi preso na noite deste domingo(18), suspeito de estuprar e afogar uma criança de 03 anos no município de Vitória do Xingu, sudoeste do Estado. O caso veio à tona após a menina dar entrada no Hospital Municipal depois de ser encontrada com a cabeça submersa em um balde cheio d’água. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Durante o atendimento, a equipe médica percebeu que havia sinais de violência sexual no corpo da menina, descartando a hipótese de que ela havia se afogado acidentalmente. Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil, que descobriu, por meio das investigações, que o vizinho da família seria o suspeito de cometer o crime.

Willian de Almeida Moraes foi preso em flagrante no mesmo dia e apresentado na Seccional Urbana de Vitória do Xingu, onde confessou o crime. Em depoimento, a família disse na delegacia que o suspeito tem problemas psicológicos e usa medicações. Na apresentação de Willian, um grupo de pessoas fez uma manifestação na frente da unidade de polícia pedindo por justiça.

Durante o tumulto, a energia da delegacia foi desligada e pneus de viaturas foram furados e queimados. Um terreno baldio também foi incendiado pelos manifestantes e a confusão precisou ser controlada por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Altamira, a poucos quilômetros do município. Apesar doa confusão, a integridade física de Willian foi preservada.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Polícia Civil prende homem suspeito de estuprar e afogar criança, em Vitória do Xingu | PA; manifestantes fizeram protesto em frente a delegacia

Leia https://t.co/uo3W7y6p1W pic.twitter.com/NvUfQFDjVo — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) August 19, 2024

Fonte: Jornal Folha do Progresso co informações da PC/PA

