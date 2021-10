Polícia confirma 13 mortes na colisão entre van e caminhonete em “Comodoro” no Mato Grosso; vítimas identificadas

A Polícia Civil acaba de confirmar, ao Só Notícias, que 13 pessoas morreram numa grave colisão entre uma Toyota SW4 e uma van (marca e modelos ainda não detalhados) ocorreu, hoje de madrugada, na BR-174, em Comodoro (677 quilômetros a Oeste de Cuiabá).

O secretário municipal de Saúde de Comodoro, Fábio Carraro detalhou que morreram os pacientes João Alves Franco, José Luiz da Silva, Antônio Pereira Soares, Silvanda Souza Silva, Luiz Guslinsky, Geraldo Aparecido, Cinere dos Santos, Mailon Rocha, além dos acompanhantes Aparecida Guslinsky e Elenice Fernandtes de Souza. O motorista da Van foi identificado como Elias Santos. Já os ocupantes da SW4 são Márcio Coelho e Juliano Coelho.

Conforme o delegado da Polícia Civil de Comodoro, Ricardo Marques, uma enfermeira e um dos pacientes sobreviveram e foram levados para atendimento no hospital local. Na caminhonete, uma pessoa sobreviveu e também foi socorrida. O acidente ocorreu por volta das 5 horas da manhã. “Fomos surpreendidos com esse acidente com várias pessoas. Uma van (ambulância) que estava conduzindo pacientes para realizar procedimento de hemodiálise na cidade de Vilhena. Teve essa colisão com a SW4, que seguia sentido contrário e tivemos os óbitos que causou muita comoção”.

A ocorrência ainda está em andamento. “Os policiais estão no local com a Perícia Oficial e Identificação Técnica para iniciar as análises e aponta a causa do acidente”, explicou Marques.

Ambos os veículos ficaram completamente destruídos. A van capotou e parou numa área de mato, na lateral da rodovia.

Por nota, o prefeito de Comodoro Rogério Vilela Victor de Oliveira lamentou as mortes e decretou luto oficial por três dia devido ao trágico acidente. “Durante o período, a bandeira municipal ficará hasteada a meio mastro em todos os órgãos públicos do município”.

O governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes externaram condolências aos familiares e amigos das vítimas da tragédia e ao prefeito de Comodoro, Rogério Vilela.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Só Notícias/Cleber Romero (fotos: reprodução – 0/10/2021 09:40

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...