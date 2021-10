Madson e João Paulo decidem, Santos vence o Athletico e respira no Brasileirão

O Santos venceu o Athletico por 1 a 0 neste sábado, na Arena da Baixada, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado novamente por Madson.

O Peixe abriu o placar no início do segundo tempo e sofreu demais para vencer. O Furacão acertou a trave e parou em boas defesas do goleiro João Paulo.

Com a vitória, o Santos pula para a 11ª colocação, com 35 pontos, e aguarda os demais resultados da rodada. O Athletico foi ultrapassado e agora é o 13º, com 34.

O Athletico voltará a campo para enfrentar novamente o Flamengo na terça-feira, na Arena da Baixada, em jogo adiado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos só atuará diante do Palmeiras no dia 7, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada.

O primeiro tempo foi bem movimentado na Arena da Baixada. O Athletico teve mais a posse de bola, mas o Santos, bem organizado, foi perigoso nos contra-ataques.

A primeira grande chance foi do CAP, com cabeceio de Pedro Rocha para incrível defesa de João Paulo aos 14 minutos. Foi o zagueiro Zé Ivaldo quem subiu para cruzar.

O Peixe respondeu aos 24, quando Lucas Braga roubou e tocou para Felipe Jonatan cruzar rasteiro. Marcos Guilherme se antecipou bem no primeiro pau, mas chutou para fora.

No minuto 29, o Santos chegou em novo contra-ataque. Lucas Braga lançou Diego Tardelli em projeção, mas o goleiro Santos foi espertou e fechou o ângulo. A cavadinha parou no atleticano. Nesse escanteio, Felipe Jonatan cruzou e Danilo Boza, sozinho, cabeceou por cima.

Aos dois minutos, o Santos abriu o placar. E novamente no jogo aéreo de Madson. Marcos Guilherme cruzou e o lateral-direito estufou as redes em cabeceio. 1 a 0.

No minuto 5, o Athletico quase empatou. Christian cruzou e Terans, sozinho na pequena área, finalizou de carrinho e a bola subiu demais. Falha gritante da defesa santista.

Aos 11, o Furacão chegou de novo. Robson furou de forma bizonha e Marcinho, de perna esquerda, bateu bonito e a bola raspou a trave. João Paulo só olhou. No minuto 16, Erick chutou, João rebateu e Danilo Boza cortou de forma providencial no rebote.

O Athletico seguiu na pressão e obrigou João Paulo a fazer outra grande defesa em cabeceio de Zé Ivaldo. Aos 30, Renato Kayzer acertou o travessão em novo lance de cabeça.

No minuto 35, o Santos finalmente puxou um contra-ataque com Lucas Braga. O atacante conseguiu o corte, mas chutou mascado e o goleiro Santos chegou antes de Raniel.

Aos 46, João Paulo fez novo milagre cara a cara com Terans. Nos minutos finais, o Athletico seguiu em cima, mas o Peixe conseguiu, com pouco juízo, garantir um resultado fundamental contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)30/10/2021 18:49

