Polícia desvenda morte de dono de Selaria encontrado morto com tiro na nuca dentro de casa em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Jornal Folha do Progresso buscou informações que trazem o caso com solucionado pela polícia. Um menor foi preso e confessou o crime ele é da família da vítima.

(foto: Reprodução/redes sociais) – “Quintino Faria Mucuta” ex-competidor de touro, proprietário da selaria Faria em Novo Progresso, foi encontrado morto no domingo dia 20 de junho de 2021, dentro de sua residência com um tiro na cabeça. Sua morte foi atribuída a um assassinato.

You May Also Like