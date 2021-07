Polícia diz: Joice misturou emagrecedor com bebida alcoólica

Deputada federal Joice Hasselmann | FOTO:REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

Nem o marido, nem um invasor. A polícia está convencida que a deputada foi vítima apenas de um acidente doméstico e não de um atentado político, como ela sustenta.

As supostas agressões sofridas pela deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), que intrigou o país na semana passada, após ela afirmar que não se lembra do aconteceu ao acordar com várias fraturas e hematomas pelo corpo. Joice chegou a dizer que havia sido vítima de um atentado. Entretanto o caso teve uma reviravolta e pode acabar mal para a reputação da parlamentar.

A Polícia Civil do Distrito Federal está convencida de que a deputada do PSL-SP foi vítima de um acidente doméstico, sem nenhuma conotação política, ao cair em seu apartamento e se machucar.

De acordo com as autoridades, se ela ficou desmaiada por sete horas, como disse, e com a cabeça em uma poça de sangue, mas nada foi comprovado. Ainda segundo as investigações, ela também não foi vítima de uma agressão do marido, não foi encontradas marcas nas mãos dele.

Nas nalises feitas nas câmeras de segurança do prédio, não encontrado nenhum sinal de suspeitos nos dias que antecederam e sucederam as supostas agressões.

A policia trabalha com a hipótese de que a deputada tenha sofrido uma alucinação, por misturar alguns medicamentos com bebida alcoólica. Nos último meses, Joice vem fazendo um rigoroso tratamento para emagrecer. O resultado do exame toxicológico feito na deputada pode confirmar as suspeitas da policia.

Com informações Metrópoles

