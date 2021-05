Polícia Federal apreende 100 toneladas de minério manganês em Redenção

Cerca de 100 toneladas de minério de manganês foram apreendidos — Foto: Reprodução/TV Liberal

Foram realizadas a apreensão dos veículos e respectivas cargas.

A Polícia Federal apreendeu em Redenção, no sudeste do Pará nesta quinta-feira (7) duas carretas carregadas com cerca de 100 toneladas de minério de manganês no posto fiscal da Secretaria de Fazenda em Conceição do Araguaia, na divisa com o estado do Tocantins. A operação policial constatou e irregularidade na documentação exigida para o transporte do minério.

De acordo com a PF, após se constatar que a empresa mineradora, em nome da qual estava a nota fiscal da carga, detinha licença para pesquisa do minério com prazo de validade vencido, foi realizada a apreensão dos veículos e respectivas cargas.

Foi instaurado um inquérito policial para apurar a hipótese criminal da possível ocorrência dos crimes de execução de lavra sem autorização e usurpação de patrimônio da União em razão da exploração de matéria-prima sem autorização.

Por G1 Pa — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...