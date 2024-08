Polícia Federal fecha garimpo em terra Kayapó no Pará

Três garimpos foram fechados em Terra Indígena no Sul do Pará | Foto: Divulgação

PF combate garimpo ilegal na Terra Indígena Kayapó, Pará, com prisões e inutilização de equipamentos para proteger o meio ambiente! Uma pessoa foi presa em flagrante.

O garimpo ilegal no Brasil é predominantemente observado na região Norte, especialmente em áreas de fronteira e, frequentemente, em terras indígenas e zonas de proteção ambiental. Essa prática clandestina resulta em significativos níveis de desmatamento na Amazônia e está vinculada à contaminação das águas, do solo e do ar devido ao uso de mercúrio.

A Polícia Federal, com apoio da Funai, deflagrou, na quinta-feira, dia 01, operação de combate a crimes ambientais e de extração ilegal de minérios na Terra Indígena Kayapó, município de Bannach, no Pará.

Na região conhecida como “Garimpo da Pista Branca”, foram fechados três garimpos de ouro clandestinos, inutilizadas três escavadeiras hidráulicas, seis motores, várias estruturas de apoio, seis motos, um caminhão carregado com materiais de garimpo e uma balsa de extração de minério que funcionava no leito do rio. A inutilização é feita sob previsão legal, quando não há meios de retirar o equipamento do local, de forma a não permitir que seja reutilizado no crime.

Essa foi a segunda ação da Polícia Federal na mesma região em menos de três meses, já que em maio deste ano foi realizada operação na área com o fechamento de outros três garimpos ilegais.

A terra Kayapó faz parte das áreas indígenas a sofrerem desintrusão por ordem do STF (ADPF 709/2020), sendo uma das mais devastadas do país, pela ação indiscriminada dos garimpeiros.

A ação desta quinta-feira dá continuidade a uma série de operações programadas para serem realizadas pela Polícia Federal ao longo do ano, que irão anteceder a desintrusão determinada pelo STF.

Fonte: gov.br e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2024/09:35:16

