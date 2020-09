Polícia Federal prende garimpeiro e gerente de empresa de ouro em flagrante em Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Além disso, foram apreendidos cinco computadores do tipo laptop, alguns HDs de computadores pertencentes a empresa, um celular e uma grande quantidade de documentos que serão periciados e analisados no curso da investigação.

Ainda de acordo com a PF, os agentes encontraram 227 gramas de ouro dentro da empresa, dos quais o gerente só conseguiu apresentar a nota fiscal para 70 gramas. Com o garimpeiro preso, foram apreendidos os dez gramas de ouro que ele supostamente tentaria vender.

A Polícia Federal prendeu duas pessoas em flagrante e cumpriu um mandado de busca e apreensão na sede de uma empresa que comercializa ouro no município de Itaituba, sudeste paraense. Segundo a polícia, um garimpeiro e o gerente da loja são acusados de tentar vender ouro sem a documentação exigida por lei. O valor do ouro apreendido é estimado em cerca de R$ 65 mil.

