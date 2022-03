Lula tem agenda no Pará a partir desta sexta (4);Confira!

LULA NO PARÁ – A Caravana da Esperança do Lula começa andar no Pará a partir desta sexta (4) – O petista desce na Cidade Pepita de Itaituba e depois vem a Santarém. (Foto:Reprodução)

O ex-presidente Lula desembarca amanhã sexta (4) em Itaituba, no sábado (5) o petista desembarca em Santarém, a Pérola do Tapajós e segue para São Paulo – A Caravana da Esperança volta ao Pará na quinta dia (10) em Ananindeua, na sexta (11) Lula vai a Porto de Moz e no dia (12) desce em Altamira – Lula volta ao Pará e faz festa na sexta (18) em Belém –

No domingo (20) a Caravana da Esperança do Lula segue viagem girando por Igarapé Miri, Concórdia do Pará, Capanema, Conceição do Araguaia, Redenção, Ourilândia, Parauapebas, Marabá e Marituba – Lula volta com a Caravana ao Parazinho, no sábado (2) de abril, para ir em Breves e Soure, assim está definida a programação de Luiz Inácio Lula da Silva pelo Estado do Pará.

