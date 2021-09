Suplente de vereador é encontrado morto em casa no nordeste do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O falecimento repetino do político, que obteve 542 votos nas últimas eleições municipais, o equivalente a 0,70% do total, deixou familiares, amigos e a população de forma geral consternados. (Portal Debate Carajás)

Laudelino era muito conhecido na cidade por ajudar as pessoas mais humildes, principalmente na área da saúde. Foram diversas as situações em que ele saiu de casa pela madrugada para assistir doentes a outros municípios.

Suplente de vereador pelo Partido Social Democrático (PSD), Laudelino dos Santos, de 67 anos, foi encontrado morto na própria residência na noite desta segunda-feira (20), na Vila de Juaba, distrito de Cametá, no nordeste do Pará. A suspeita é de suicídio.

