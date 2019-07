Polícia prende acusados de apedrejarem homem até à morte em Parauapebas

Dois homens foram presos em Parauapebas, nesta quarta-feira (24), acusados de terem matado a pedradas Carlos Henrique Barbosa Silva. O crime aconteceu no início de junho deste ano. Foram presos Anderson Ferreira de Sousa e Gefferson Lima Belisário. Gefferson teria atuado como auxiliar do primeiro. Os dois tinham mandados de prisão expedidos pela Justiça.

A vítima morta a pedrada foi encontrada a beira de um córrego, em um terreno baldio, atrás de uma casa de shows, próximo à rotatória do bairro Tropical, na cidade de Parauapebas.

À época, a cidade de Parauapebas ficou estarrecida com tamanha violência praticada. Durante as investigações, os agentes descobriram a participação de Gefferson Lima Belisário, que teve seu mandado de prisão cumprido na tarde da terça-feira (23). Ele já se encontra recolhido à carceragem. A ação foi realizada pela 20ª Seccional da Polícia de Parauapebas .O mandado foi expedido pela1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas-PA.

por:Redação Integrada

24.07.19 21h07

