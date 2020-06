Live de show cultural e entrega de obras estão na programação dos 359 anos de Santarém

Vista aérea de Santarém, no oeste do Pará — Foto: Agência Santarém/Divulgação

Devido a pandemia de coronavírus, shows não podem ser realizados por aglomerarem pessoas. Sete pessoas devem receber medalha de honra Pe. Felipe Bettendorf.

Este ano a programação de aniversário de Santarém, no oeste do Pará, deve ser realizada de maneira diferente devido a pandemia de coronavírus. Para evitar aglomerações, o tradicional show “Canta Santarém” deve ser transmitido pela internet em formato de live diretamente da Casa de Cultura, assim como a realização de um culto ecumênico na segunda-feira (22), data em que a Pérola do Tapajós completa 359 anos.

Na manhã desta quinta-feira (18), durante participação no programa “Mesa Redonda”, na 94 FM, o prefeito Nélio Aguiar, disse que a ideia este ano é comemorar sim a chegada do aniversário da cidade, mas dando presentes à população, já que serão entregues obras de pavimentação de ruas, Unidade Básica de Saúde (UBS) no Residencial Salvação e veículos que darão mais comodidade às crianças em idade escolar.

“Entregaremos 13 ônibus escolares que atenderão a zona rural do município e duas caminhonetes, além da entrega da reforma da Escola Rotary. Temos para entregar 21 escolas entre construções e reformas tanto na área urbana, quanto no planalto e região de rios. Algumas obras de infraestrutura também como o anel viário da Área Verde e Jutaí e a Avenida Anísio Chaves. Implantação do tomógrafo no Hospital Municipal, entre outras coisas”, contou o prefeito.

Prefeito Nélio Aguiar em participação na 94 fm — Foto: Geovane Brito/G1

Nélio explicou que o show que sempre acontece do dia 21 para o dia 22 não acontecerá, por conta do risco da contaminação pela Covid-19, já que muitas pessoas se aglomeram em grandes eventos. Também deve ser entregue a Medalha Pe. Felipe Bettendorf, que todos os anos homenageia personalidades importantes do município.

“A mensagem que eu quero deixar é fé e esperança, Santarém tem uma bela história, aqui moram pessoas ricas de coração, de bons sentimentos. Nosso município tem tudo para crescer, principalmente no turismo, brilhando com o azul do rio Tapajós e as águas barrentas do rio Amazonas. Quero dizer ao povo que isso tudo há de passar e as coisas vão melhorar”, finalizou.

Por Tracy Costa, G1 Santarém — PA

