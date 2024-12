Polícia prende suspeito de agredir homem com garrafa quebrada no Pará

Foto: Reprodução | Ele causou ferimentos graves no peito e no braço, causados por golpes com o gargalo de uma garrafa de vidro quebrada.

Na madrugada da última sexta-feira (por volta das 4h55), a Polícia Civil foi acionada após Ronilson Mendonça Ribeiro, vítima de uma agressão brutal, dada entrada no Hospital Municipal de Senador José Porfírio, localizado no sudoeste do Pará. Ele causou ferimentos graves no peito e no braço, causados por golpes com o gargalo de uma garrafa de vidro quebrada.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades no local, a companheira de Ronilson, Raimunda Ferreira Barbosa, acordou o agressor como um homem conhecido apenas como “Victor”. A partir de relatos de testemunhas e informações de populares, as polícias Civil e Militar iniciaram buscas imediatas pelo suspeito.

Durante as diligências, Alexandre Victor Pereira David foi localizado em frente à casa de seu pai. Durante a abordagem, ele confessou informalmente o crime. Para garantir a segurança da operação, os policiais optaram pelo uso de algemas no momento da prisão.

Devido à gravidade dos ferimentos, Ronilson foi transferido para o Hospital Regional de Altamira, onde recebeu atendimento especializado. Enquanto isso, a Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer os detalhes do crime e responsabilizar o autor pelos atos.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/12/2024/11:50:12

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...