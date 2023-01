Polícia prende suspeito de estuprar criança de 5 anos, galinhas e cachorros

(Foto:Reprodução) – Um homem foi preso por agentes da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), suspeito de disponibilizar na internet conteúdo pornográfico com crianças e adolescentes.

Além do material compartilhado, o criminoso teria estuprado uma criança de 5 anos, segundo as investigações. Relatos do preso na web revelaram, ainda, que ele teve relações sexuais com galinhas e cachorros.

Policiais civis cumpriram mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Brazlândia na última sexta-feira (27). Na delegacia, o autor confessou o armazenamento de conteúdo pornográfico com registros de crianças e adolescente, mas negou cometer maus-tratos contra animais — crime de zoofilia — e estupro de vulnerável.

O delegado Marcelo Rodrigues, da 18ªDP, deu detalhes do crime. Ele afirma que as apurações começaram depois de o suspeito ser preso em flagrante, no ano passado, por tráfico de drogas.

Na ocasião, a polícia apreendeu o celular dele, após análise do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal (IC/PCDF), os peritos identificaram vasto conteúdo com cenas de sexo explícito ou pornográfico, envolvendo criança, adolescente e zoofilia. (Com informações do Metrópoles).

