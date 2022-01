Polícia prende suspeitos de roubarem R$8 mil de açougue, em Santarém

(Foto:Reprodução) – Na tarde de quarta-feira (12), três indivíduos considerados perigosos foram presos pela Polícia Militar após realizarem um assalto e levarem R$ 8 mil de um açougue do bairro Área Verde, em Santarém.

De acordo com o Capitão Arthur Vasconcelos, do 35° BPM, o proprietário do açougue foi roubado quando tentava pagar uma dívida. “Dois elementos em uma moto fizeram a intercepção e conseguiram levar dois cordões de ouro e a quantia em dinheiro. De imediato as guarnições militares realizaram diligências e conseguimos abordar um. Como eram dois, um desceu e fugiu a pé e o outro saiu na moto”, disse o Capitão. As informações são do O Impacto.

O elemento identificado como Sidnei Augusto Freitas dos Anjos, 23 anos, conhecido do 35° BPM com várias passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas, foi capturado com uma mochila, na qual havia a roupa usada no crime, uma quantia em dinheiro e a arma utilizada no assalto. Júlio Santos da Costa, 21 anos, e Tomás Moreira dos Santos também foram presos por participarem da ação criminosa.

Segundo o Delegado José Cleidson Castro, dos três que foram presos, diretamente envolvidos no assalto eram apenas dois. “Eles foram autuados em flagrante, um por ser executor do assalto e outro por ser o leitor intelectual, ele que fez todos os levantamentos, tirou fotos do estabelecimento e passou informações para os executores. E o terceiro que foi preso foi encontrado junto com a pessoa que prestou essas informações de posse de drogas para comercialização. Eles também foram autuados por tráfico e associação ao tráfico”, afirmou o Delegado.

Na manhã desta quinta-feira (13), os três foram encaminhados para o Complexo Penitenciário. Confira a transferência no vídeo a seguir:

Jornal Folha do Progresso em 13/01/2022/14:34:05

