PF apreende mais de 16 kg de ouro

A apreensão ocorreu como desdobramento da Operação Lavagem de Ouro

A Polícia Federal, em colaboração com a Alfândega dos Estados Unidos (US Customs and Bord Protection), apreendeu no dia 20/8 uma carga de barras de ouros de cerca de 16 quilos, com valor aproximado de mais de R$ 4 milhões.

A apreensão ocorreu como desdobramento da Operação Lavagem de Ouro, deflagrada em 28/07/2022, com o cumprimento de 52 mandados de busca em nove estados do país, na qual são investigados crimes de lavagem de dinheiro advindo da extração e comércio ilegal de ouro.

O ouro apreendido foi exportado para os Estados Unidos após a deflagração da operação por uma das empresas investigadas e com indícios de origem ilegal. A Polícia Federal tomou conhecimento e providenciou, junto à Alfândega americana, a repatriação da carga.

As investigações referentes a Operação Lavagem de Ouro ainda continuam para apuração dos delitos de lavagem de ativos, organização criminosa receptação qualificada, falsidade ideológica, redução do pagamento de tributos federais, dificultar a ação fiscalizadora ambiental do poder público, por meio da omissão no pagamento de compensação financeira pela exploração de recursos minerais e usurpação de bem mineral da União. (Com informações da Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo).

Jornal Folha do Progresso em 25/08/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...