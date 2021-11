Polícia procura por homem que matou esposa queimada na zona rural de Paragominas (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O crime ocorreu no último domingo (7), na Vila Piriá, por volta das 19h30. Segundo um boletim de ocorrência registrado sobre o caso, Lucyane e José estavam um bar ingerindo bebidas alcoólicas, quando uma discussão teve início. A mulher saiu do bar em direção à residência e foi seguida pelo acusado. Pouco depois, populares viram o corpo da vítima em chamas, enquanto José tentava apagar o fogo.

You May Also Like