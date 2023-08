Operação cumpre 50 mandados contra organização criminosa suspeita de pagar eletrônicos importados de forma clandestina no MT

Operação é realizada na manhã desta quarta — Foto: Polícia Federal

São cumpridos mandados de busca e apreensão em Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Alta Floresta, Rondonópolis, Ribeirão Preto, e Ponta Porã.

A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram, na manhã desta quarta-feira (16), a “Operação Sign Off” para investigar suspeitos de praticar crimes de descaminho, organização criminosa e lavagem de dinheiro. São cumpridos 50 mandados de busca e apreensão em Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Alta Floresta, Rondonópolis, Ribeirão Preto, e Ponta Porã.

Segundo a PF, também foi determinada a suspensão de atividades econômicas das empresas intermediadoras dos recursos, sequestro de bens e imóveis, bloqueio de criptoativos e valores em contas bancárias.

As investigações identificaram que o grupo movimentava altos valores recebidos dos comerciantes de eletrônicos em contas de empresas “de fachada”, registradas em nome de “laranjas”, para mascarar a origem e a finalidade valores enviados ao exterior para o pagamento de eletrônicos.

Ainda de acordo com a PF, somente em um ano e meio, o esquema teria movimentado mais de R$ 120 milhões.

Além dos responsáveis pelo esquema financeiro, os mandados de busca foram cumpridos em endereços relacionados aos comerciantes e fornecedores identificados durante as investigações, informou a PF.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de descaminho, organização criminosa, evasão de divisas e lavagem de capitais. As penas, se somadas, podem ultrapassar 20 anos de prisão.

Nome da operação

Operação cumpre 50 mandados em MT e outros dois estados — Foto: Polícia Federal

Sign Off é um termo em inglês que significa término, encerramento. A utilização como nome da operação faz referência a um dos objetivos: encerrar o complexo esquema financeiro identificado.

