Policiais militares e vereador são presos por suspeita de integrar milícias em Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As diligências estão em andamento desde 5h da manhã, nesta operação que conta com cerca de 70 policiais, entre civis e militares.

A atuação desses grupos, em sua grande maioria, formados por agentes de segurança pública, é responsável por um elevado número de homicídios ocorridos nas periferias de Belém, Ananindeua e Marituba, de acordo com a PC. Dos 9 mandados de prisão, 7 são de alvos que pertencem à Corporação da Polícia Militar, incluindo um policial que compõe o quadro de Oficiais. Serão cumpridos ainda 12 mandados de busca e apreensão. Além de policiais militares, também será alvo da operação um advogado, o qual exerce mandato de vereador e é ex diretor da Semutran-Ananindeua.

You May Also Like