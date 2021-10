Policiais militares resgatam motocicleta roubada e abandonada em via pública de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INFORMAÇÕES DA PM

Segundo os policiais, a equipe foi solicitada volta das 23h25mn do sábado 9 de outubro de 2021,pelo proprietário do veiculo o Sr. Manoel M, que informou o furto do veículo, na Rua da Paz, que estava na frente da sua casa.

(Foto: Divulgação/PM ) – Policiais militares do 7ªcipmnp (Polícia Militar de Novo Progresso resgataram, por volta das 00h10mn deste domingo 10 de outubro de 2021, a motocicleta “Honda Pop 110, placa QDX-0974”, vermelha, que estava abandonada em via pública Na cidade de Novo Progresso-PA.

